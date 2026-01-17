L'estrazione Million Day di oggi, sabato 17 gennaio 2026, si svolge alle ore 13 e 20,30, offrendo ai partecipanti l'opportunità di tentare la fortuna con cinque numeri su cinquantacinque. Questa guida fornisce i numeri vincenti aggiornati in tempo reale, consentendo ai giocatori di verificare facilmente i risultati e conoscere eventuali vincite.

Estrazione Million Day oggi sabato 17 gennaio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, sabato 17 gennaio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 17 gennaio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 17 GENNAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 16 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 15 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 14 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 13 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 12 GENNAIO ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 17 gennaio 2026: i numeri vincenti di sabato

Leggi anche: Estrazione Million Day di oggi, 3 gennaio 2026: i numeri vincenti di sabato

Leggi anche: Estrazione Million Day di oggi, 10 gennaio 2026: i numeri vincenti di sabato

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

?MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di giovedì 8 gennaio 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi domenica 11 gennaio: i numeri vincenti; Million Day oggi: tutti i numeri vincenti del 15 gennaio 2026; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi martedì 13 gennaio: i numeri vincenti.

Estrazione Million Day oggi: tutti i numeri vincenti del 16 gennaio 2026 - Disponibili i risultati ufficiali delle estrazioni pomeridiana e serale, con numeri vincenti e dettagli sulle combinazioni. affaritaliani.it