Estrazione Million Day di oggi 17 gennaio 2026 | i numeri vincenti di sabato

L'estrazione Million Day di oggi, sabato 17 gennaio 2026, si svolge alle ore 13 e 20,30, offrendo ai partecipanti l'opportunità di tentare la fortuna con cinque numeri su cinquantacinque. Questa guida fornisce i numeri vincenti aggiornati in tempo reale, consentendo ai giocatori di verificare facilmente i risultati e conoscere eventuali vincite.

Estrazione Million Day oggi sabato 17 gennaio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, sabato 17 gennaio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 17 gennaio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 17 GENNAIO 2026 LIVE – ORE 20,30   Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13   Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 16 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 15 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 14 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 13 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 12 GENNAIO ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

