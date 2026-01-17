Estradato dalla Turchia latitante di spicco della ' ndrangheta

Luciano Camporesi, latitante di spicco della 'ndrangheta, è stato estradato dalla Turchia e atterrato all’aeroporto di Roma Fiumicino. Ricercato dal dicembre 2018, Camporesi è considerato una figura centrale nell’ambito dell’inchiesta antimafia Pollino e nella connessione europea della criminalità organizzata. L’arresto rappresenta un importante passo nella lotta contro le attività mafiose di stampo internazionale.

È atterrato all'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino Luciano Camporesi, latitante dal dicembre 2018 e figura centrale nell'inchiesta antimafia Pollino- European 'ndrangheta connection. L'uomo è stato estradato dalla Turchia e consegnato alle autorità italiane, scortato dagli agenti della Gendarmeria turca, ad attenderlo, nello scalo romano, i poliziotti della polizia di Stato di Reggio Calabria. Camporesi si era sottratto all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti nell'ambito di una vasta indagine coordinata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dalla procura distrettuale di Reggio Calabria.

