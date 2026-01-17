Errata corrige | le foto di Morgan sono di Kia foto

Sul numero attualmente in edicola di Novella 2000 sono pubblicate le foto del compleanno di Morgan. Si precisa che le immagini sono state fornite da Kia Foto, e non da altre fonti. Questa correzione mira a chiarire l'origine delle foto e a mantenere la corretta informazione ai nostri lettori.

