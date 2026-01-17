Errata corrige | le foto di Morgan sono di Kia foto
Sul numero attualmente in edicola di Novella 2000 sono pubblicate le foto del compleanno di Morgan. Si precisa che le immagini sono state fornite da Kia Foto, e non da altre fonti. Questa correzione mira a chiarire l'origine delle foto e a mantenere la corretta informazione ai nostri lettori.
Sul numero in edicola di Novella 2000 abbiamo pubblicato le foto del compleanno di Morgan. Avendo ricevuto le foto da. L'articolo proviene da Novella 2000. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Leggi anche: Concorso docenti PNRR3, errata corrige voto minimo infanzia sostegno Puglia: da 70 a 72. AVVISO
Leggi anche: “È nato, eccolo qui”. L’annuncio di Francesco Totti, nessuno sapeva nulla: le foto in famiglia sono tenerissime (FOTO)
Errata corrige: sono 14 e non 13 i convocati per la prova di @ucicyclocrossworldcup a Benidorm. Aggiunto all’elenco precedente anche @tommaso_cafueri - facebook.com facebook
Errata corrige. L’autore non è Catrin Welz Stein. x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.