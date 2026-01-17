Eredità sottratta dalla sorella | a processo

Un caso di controversia ereditaria si apre dopo il decesso della madre. L’eredità, originariamente destinata a uno dei tre fratelli, viene trasferita in due conti correnti cointestati agli altri due, un fratello e una sorella. La vicenda ha portato a un procedimento legale per chiarire le modalità di sottrazione e gestione dei beni ereditari. Un tema che evidenzia l’importanza di regole chiare in materia di successione e diritto di famiglia.

Muore la madre e l'eredità lasciata a uno dei tre fratelli finisce in due conti correnti degli altri due, un fratello e una sorella, cointestatari. Tutto fila liscio fino a quando al fratello escluso dai due conti correnti non viene nominato un amministratore di sostegno, a novembre del 2022, perché caduto in depressione e quindi diventato un soggetto vulnerabile non più in grado di percepire la realtà e per questo facilmente raggirabile. L'amministratore inizia a controllare il patrimonio del suo cliente, un 62enne osimano, notando, anche tramite una consulenza tecnica, che mancavano più di 300mila euro nella disponibilità del suo assistito.

