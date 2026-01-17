Enrico Spicuzza torna alla guida dei commercialisti di Messina | 77% dei voti e affluenza record

Enrico Spicuzza è stato confermato alla guida dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina, ottenendo il 77% dei voti con un’affluenza record. Le elezioni per il rinnovo del consiglio si sono concluse positivamente, segnando un momento importante per la professione nella città. Spicuzza continuerà a rappresentare e a sostenere gli iscritti nel nuovo mandato di mandato.

Col suo ritorno alla presidenza, l’Ordine apre un nuovo mandato con una maggioranza netta e un’affluenza straordinaria: oltre il 90% degli iscritti ha partecipato alle votazioni, dimostrando interesse e impegno verso lo sviluppo professionale e del territorio Le elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Messina si sono concluse con una vittoria netta: Enrico Spicuzza guiderà il nuovo mandato come presidente. La consultazione, tenutasi il 15 e 16 gennaio, ha visto una partecipazione significativa della categoria, segno di un’attenzione viva alle questioni professionali e allo sviluppo del territorio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

