Emma Marrone ricorda il papà Rosario con una struggente dedica

Emma Marrone ha condiviso un momento di ricordo e affetto dedicato al padre Rosario. Attraverso parole sincere, la cantante ha espresso il suo sentimento, mantenendo un tono rispettoso e sobrio. Questa testimonianza rappresenta un gesto di memoria e affetto, mantenendo vivo il legame con il genitore scomparso. L'articolo, tratto da Novella 2000, offre uno sguardo autentico e delicato su un ricordo importante nella vita di Emma Marrone.

Sono passati più di tre anni dalla scomparsa di Rosario, il papà di Emma Marrone, ma la cantante salentina non smette di portarlo nel cuore. La sua forza di fronte al dolore, che ha segnato la sua vita, è una testimonianza della sua incredibile resilienza. Nella sua storia, Emma ha deciso di seguire il trend social che sta imperversando sui social media: postare una foto del 2016 per confrontare com'era la vita allora e come è oggi. La foto che Emma Marrone ha condiviso la ritrae insieme alla sua famiglia: suo padre, Rosario, e sua madre.

