Emiliano consigliere del presidente e giunta Decaro critiche dall' opposizione | Nessuna discontinuità

Il neo governatore Antonio Decaro ha recentemente presentato la sua squadra di governo, con Emiliano come consigliere del presidente. Tuttavia, le opposizioni hanno espresso critiche, sottolineando l'assenza di discontinuità rispetto al passato. La discussione si concentra sulle scelte politiche e sulla continuità delle linee amministrative, evidenziando le tensioni tra maggioranza e minoranza nella definizione della nuova direzione regionale.

Le reazioni dei partiti di centrodestra. Fratelli d'Italia sulla nomina di Emiliano a consigliere giuridico: "Da Decaro capolavoro di cinismo politico". Forza Italia sulla nuova squadra di governo: "Tradita la promessa di cambiamento" Dalla nomina di Emiliano consigliere del presidente alla presentazione della nuova giunta regionale, le opposizioni non risparmiano critiche al neo governatore, Antonio Decaro, che ieri ha presentato la sua squadra di governo. "Si scrive "nomina a consigliere del presidente", si legge "capolavoro di cinismo politico": così interpretiamo l'indicazione di Michele Emiliano a consigliere del presidente", affermano in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Paolo Dell'Erba, Massimiliano Di Cuia, Marcello Lanotte, Luigi Lobuono e Carmela Minuto.

