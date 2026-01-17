Emilia Clarke e l'infortunio sul set | Ho una costola rotta per delle scene di sesso
Durante la presentazione della nuova serie Ponies, Emilia Clarke ha condiviso di aver subito una lesione alla costola durante le riprese. L'attrice ha spiegato che l'infortunio è avvenuto mentre interpretava scene di sesso, evidenziando le sfide fisiche che a volte accompagnano la produzione televisiva. Questa testimonianza fornisce un insight sul lavoro dietro le quinte e sull’impegno richiesto dagli attori per portare sullo schermo le proprie interpretazioni.
Nel presentare Ponies, la nuova serie di cui è protagonista, Emilia Clarke ha raccontato di essersi lesionata una costola durante le riprese. Un infortunio piuttosto particolare, accaduto durante delle scene intime. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Pilar Fogliati rivela come vengono girate le scene di sesso sul set: “Sono terribili, le proviamo vestiti”
Leggi anche: Brignone: “Dopo l’infortunio ho pensato: niente surf. Il primo giorno sugli sci è stato una tortura”
Emilia Clarke si è rotta una costola mentre girava scene di sesso per la nuova serie di spionaggio Ponies.
Emilia Clarke e l’infortunio sul set: “Ho una costola rotta per delle scene di sesso” - Nel presentare Ponies, la nuova serie di cui è protagonista, Emilia Clarke ha raccontato di essersi lesionata una costola durante le riprese ... fanpage.it
Jason Momoa ed Emilia Clarke e il primo incontro del 2026 #GameOfThrones - facebook.com facebook
Jason Momoa e Emilia Clarke di nuovo insieme in una nuova foto. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.