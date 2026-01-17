Emilia Clarke e l'infortunio sul set | Ho una costola rotta per delle scene di sesso

Durante la presentazione della nuova serie Ponies, Emilia Clarke ha condiviso di aver subito una lesione alla costola durante le riprese. L'attrice ha spiegato che l'infortunio è avvenuto mentre interpretava scene di sesso, evidenziando le sfide fisiche che a volte accompagnano la produzione televisiva. Questa testimonianza fornisce un insight sul lavoro dietro le quinte e sull’impegno richiesto dagli attori per portare sullo schermo le proprie interpretazioni.

Jason Momoa ed Emilia Clarke e il primo incontro del 2026 #GameOfThrones - facebook.com facebook

Jason Momoa e Emilia Clarke di nuovo insieme in una nuova foto. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.