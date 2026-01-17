Emilia Clarke e l'infortunio sul set | Ho una costola rotta per delle scene di sesso

Da fanpage.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la presentazione della nuova serie Ponies, Emilia Clarke ha condiviso di aver subito una lesione alla costola durante le riprese. L'attrice ha spiegato che l'infortunio è avvenuto mentre interpretava scene di sesso, evidenziando le sfide fisiche che a volte accompagnano la produzione televisiva. Questa testimonianza fornisce un insight sul lavoro dietro le quinte e sull’impegno richiesto dagli attori per portare sullo schermo le proprie interpretazioni.

Nel presentare Ponies, la nuova serie di cui è protagonista, Emilia Clarke ha raccontato di essersi lesionata una costola durante le riprese. Un infortunio piuttosto particolare, accaduto durante delle scene intime. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Pilar Fogliati rivela come vengono girate le scene di sesso sul set: “Sono terribili, le proviamo vestiti”

Leggi anche: Brignone: “Dopo l’infortunio ho pensato: niente surf. Il primo giorno sugli sci è stato una tortura”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Emilia Clarke si è rotta una costola mentre girava scene di sesso per la nuova serie di spionaggio Ponies.

emilia clarke infortunio setEmilia Clarke e l’infortunio sul set: “Ho una costola rotta per delle scene di sesso” - Nel presentare Ponies, la nuova serie di cui è protagonista, Emilia Clarke ha raccontato di essersi lesionata una costola durante le riprese ... fanpage.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.