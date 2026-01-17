Emilia Clarke e l' incidente sul set | Mi sono rotta una costola girando una scena di sesso con tre uomini
Incidente sul lavoro decisamente insolito per Emilia Clarke, che ha dichiarato di essersi rotta una costola. Il set è quello della spy serie Ponies, ambientata nella Mosca di fine anni Settanta e il cui primo episodio è andato in onda negli Stati Uniti lo scorso 15 gennaio. Parlando con The Wrap, l'attrice ha raccontato qualche aneddoto sulla serie, dai baci scambiati con diversi colleghi sul set all'episodio della costola rotta, accaduto durante le riprese di una scena di sesso con tre uomini diversi. «L'ha fatto davvero», ha confermato la collega Haley Lu Richardson facendo riferimento al «corpicino piccolo e sensibile» di Clarke. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
