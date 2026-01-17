Emergenza casa adesso un patto per riedificare

L’emergenza abitativa in Emilia-Romagna richiede un intervento concreto e condiviso. Con i dati che evidenziano la stabilità delle principali preoccupazioni dei cittadini, è fondamentale avviare un dialogo serio tra istituzioni e comunità per rinnovare le politiche di edilizia e sicurezza. Solo attraverso un patto equilibrato si potrà affrontare in modo efficace le sfide attuali, garantendo un futuro più stabile e sostenibile per tutti.

Smog, emergenza casa e criminalità. Tutte le rilevazioni lo hanno messo nero su bianco: in Emilia-Romagna le prime tre preoccupazioni per i cittadini sono le stesse da cinque anni (esempio, Nomisma, ottobre 2024) con l’esplosione degli ultimi mesi della questione abitativa; nelle Marche scompare l’inquinamento e si aggiunge il nodo sanità. Non è un caso che la situazione non sia risolta, perché tutti questi temi richiedono un patto della politica con le diverse fasce della società e una rivoluzione infrastrutturale. Sull’edilizia il violento scontro bolognese sul Pug dimostra che la questione non ha ancora una dimensione definita: le amministrazioni devono essere facilitatori, regolatori o impositori? E il mercato si accende con libertà, liberalizzazioni o norme più rigide? E quanta e quale è oggi la capacità di dialogo fra pubblico e privato? A queste domande ha cercato di rispondere la Regione con il presidente Michele de Pascale, ragionando sull’altezza degli edifici e sul nodo Ers, ma il percorso è solo all’inizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

