Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita tra Napoli e Sassuolo, in programma al Maradona. L’intervento si è concentrato sull’importanza di segnare, sottolineando che questa volta la squadra è stata meno “cattiva” del solito. Le sue parole riflettono l’obiettivo di migliorare l’efficacia offensiva e di affrontare la partita con attenzione e determinazione.

Eljif Elmas è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Sassuolo che si giocherà tra pochi minuti al Maradona. Di seguito quanto dichiarato. Elmas: «Non sono un leader. Conosciamo i nostri errori, dobbiamo segnare». «Conosciamo i nostri errori, siamo stati sfortunati ma anche poco cattivi. Creiamo gioco ma non abbiamo segnato abbastanza in queste ultime tre partite, ora sappiamo che dobbiamo innanzitutto segnare. Penso di essere più maturo, capisco meglio il calcio, sono cresciuto. Cerco di fare bene e vediamo come andrà. Leader? Non è vero, non voglio tanto parlare, sono un ragazzo qualunque del gruppo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Elmas: «Dobbiamo segnare, siamo stati meno cattivi del solito» Leggi anche: "Siamo stati meno lucidi e bravi del solito". Ora per l’Ancona è già tempo di Coppa Italia Leggi anche: Elmas: «Dobbiamo essere più cattivi, perché con i gol si vincono le partite» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Lazio - Napoli, Elmas predica attenzione: "Risultato pericoloso" - Eljif Elmas è intervenuto ai microfoni di Dazn durante l'intervallo di Lazio - lalaziosiamonoi.it

