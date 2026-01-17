Egypt’s Sisi says he values offer by Trump to mediate Egypt-Ethiopia dispute on Nile River waters
Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha espresso apprezzamento per l'offerta di mediazione avanzata dall'ex presidente Donald Trump riguardo alla disputa tra Egitto ed Etiopia sulle acque del fiume Nilo. La questione, di rilevanza strategica, riguarda la gestione delle risorse idriche condivise e rimane un tema centrale nelle relazioni tra i paesi coinvolti.
CAIRO, Jan 17 (Reuters) - Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi said he valued an offer by U.S. President Donald Trump to mediate a dispute over Nile River waters betwee.
