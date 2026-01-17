Egypt’s Sisi says he values offer by Trump to mediate Egypt-Ethiopia dispute on Nile River waters

Da internazionale.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha espresso apprezzamento per l'offerta di mediazione avanzata dall'ex presidente Donald Trump riguardo alla disputa tra Egitto ed Etiopia sulle acque del fiume Nilo. La questione, di rilevanza strategica, riguarda la gestione delle risorse idriche condivise e rimane un tema centrale nelle relazioni tra i paesi coinvolti.

CAIRO, Jan 17 (Reuters) - Egypt’s President Abdel Fattah al-Sisi said he valued an offer by U.S. President Donald Trump to mediate a dispute over Nile River waters betwee. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

egypt8217s sisi says he values offer by trump to mediate egypt ethiopia dispute on nile river waters

© Internazionale.it - Egypt’s Sisi says he values offer by Trump to mediate Egypt-Ethiopia dispute on Nile River waters

Leggi anche: Trump offers to restart mediation between Egypt and Ethiopia on Nile River water sharing

Leggi anche: Egypt announces results of last seats in parliament vote that gave Sisi strong majority

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.