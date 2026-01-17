Edoardo Bove la rescissione con la Roma e la nuova vita sportiva | dove lo rivedremo in campo

Edoardo Bove ha formalizzato la rescissione con la Roma, aprendo un nuovo capitolo della sua carriera sportiva. Dopo le vicende legate al grave infortunio del 1° dicembre 2024, il calciatore si prepara a una fase di reinserimento in campo. Di seguito, si analizzeranno le sue prossime tappe e le possibilità di rivederlo in azione con una nuova maglia.

Dopo tante voci è finalmente arrivata l'ufficialità: Edoardo Bove ha rescisso il contratto che lo legava alla Roma e potrà quindi scrivere una nuova pagina della sua vita sportiva dopo il dramma vissuto in campo quel maledetto pomeriggio del 1°dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter. Una scelta obbligata, quella del giovane calciatore, dal momento che per via dell'impianto del defibrillatore sottocutaneo non si trova più nelle condizioni di salute necessarie per poter proseguire la sua avventura nel campionato di Serie A. Le normative vigenti in Italia, infatti, impediscono il riconoscimento dell'idoneità sportiva agonistica agli atleti con ICD, in particolar modo quando si fa riferimento ad attività che prevedono il contatto fisico e quindi il rischio traumatico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

