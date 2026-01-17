Economia ferma sanità tagliata e ossessione Groenlandia | l’America scarica Trump

Negli ultimi tempi, l’economia statunitense mostra segnali di rallentamento, con conseguenti ripercussioni sulla sanità pubblica e sull’opinione pubblica. In questo contesto, l’attenzione si sposta anche su temi ambientali e geopolitici, come la Groenlandia. Donald Trump si trova ad affrontare una realtà diversa da quella di un tempo, dove il consenso politico richiede più di semplici promesse.

Donald Trump scopre che il consenso non è eterno, soprattutto quando l’ economia rallenta e il costo della vita diventa la cartina di tornasole di ogni promessa politica. Il primo anno del suo secondo mandato è raccontato dai sondaggi come un concentrato di frustrazione popolare: la maggioranza degli americani non crede che la Casa Bianca stia affrontando le questioni che contano davvero, a partire dai prezzi al supermercato fino alla copertura sanitaria. Nel frattempo, lo scontro sull’ immigrazione e le immagini di violenza dell’Ice hanno scavato una crepa dentro lo stesso elettorato che lo aveva portato al trionfo nel 2024, mentre l’ossessione strategico-mediatica per la Groenlandia appare a molti come un capriccio geopolitico distante dal portafoglio delle famiglie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

