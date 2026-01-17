Ecco la Medicina Regazzi | Qui con tanta ambizione

La Virtus Medicina ha annunciato il ritorno di coach Marco Regazzi, affidandogli la guida della squadra di Serie C. Dopo l’uscita di scena di Alessio Agnoletti, la società ha scelto di ripartire da un professionista di comprovata esperienza, confermando l’obiettivo di crescita e stabilità. Questa decisione segna un passo importante nel percorso di sviluppo del club, che mira a rafforzare il proprio ruolo nel panorama regionale e nazionale.

"Giallonero è il colore del mio cuor", potrebbe stornellare qualcuno. E infatti ha scelto di ripartire da coach Marco Regazzi la Virtus Medicina, che a una settimana esatta dall'inaspettata uscita di scena di Alessio Agnoletti dalla guida della serie C, ha scelto di affidare la squadra a un profilo di grande spessore sull'asse della via Emilia. 'Rega', classe 1965, vestirà dunque di giallonero: una tinta a lui molto cara dopo una lunga carriera da giocatore e allenatore con la Virtus Imola (sua città natale), fra serie B e serie C. Per non parlare de 7 anni sulla panchina dei Raggisolaris Faenza e l'anno con l'Olimpia Castello con la quale ha vinto il campionato dell'allora C Silver.

Here's Regazzi Medicine: "Here with so much ambition" - Virtus Basketball Serie C, the new coach introduces himself: "I already know half the team. sport.quotidiano.net

