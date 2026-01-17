È sottoposto a sorveglianza speciale ma i carabinieri non lo trovano in casa e poco dopo lo arrestano

A Jesi, i carabinieri del Nor hanno arrestato un giovane di 20 anni per aver violato gli arresti domiciliari. Non trovandolo in casa durante un controllo, hanno successivamente portato a termine l’arresto. L’intera operazione si inserisce nel quadro delle attività di sorveglianza e controllo del rispetto delle misure restrittive, volte a garantire la sicurezza pubblica e la legalità sul territorio.

Contattato telefonicamente dal personale dell'arma, il ragazzo ha fatto ritorno nella sua abitazione, ma ai militari non è rimasto altro da fare che porlo in stato di fermo. Il provvedimento è stato confermato dal giudice I militari, nella notte di oggi, 17 gennaio 2026, si sono infatti recati nella sua abitazione per un controllo di routine, dato che il giovane aveva l'obbligo di rimanere in casa dalle 20 alle 7. Eppure, suona che ti risuona, nessuno ha mai aperto la porta.

