E pensare che a 11 anni Sinner sugli sci dava 4 secondi a Franzoni

Nel 2009, a soli 11 anni, Jannik Sinner si impose in una gara di sci a San Sicario, arrivando 12° e dimostrando già una notevole determinazione. Quel risultato si inserisce nel suo percorso di crescita, che lo ha portato a diventare uno dei protagonisti dello sci azzurro, come dimostrato dal successo nel SuperG di Wengen. Un esempio di come talento e impegno possano fare la differenza nel tempo.

Fenomeno con la racchetta. E con le racchette, da sci. Che Jannik Sinner sui campi dai tennis domini lo sanno anche i muri. Che da bambino se la cavasse anche sulla neve è ormai noto. Ma per capire il livello del numero 2 del tennis mondiale sugli sci basta andare a rileggere la classifica finale di una gara del 2009 a San Sicario: l'11enne Jannik Sinner vinceva la prova in cui Giovanni Franzoni, grande protagonista a Wengen in questo weekend, era finito a 4 secondi. Franzoni, classe 2001 come Sinner, trionfatore ieri nel SuperG di Wengen e oggi terzo nella libera sempre sulla pista svizzera, il 5 aprile 2009 chiuse 12° nel 32° Gran Premio Giovanissimi nella gara in cui Sinner precedette Simon Talacci, oggi nella squadra azzurra di Coppa del Mondo.

