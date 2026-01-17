È morto Rocco Commisso E Firenze resta con il suo fast fast

È venuto a mancare Rocco Commisso, figura fondamentale nel panorama calcistico e imprenditoriale. La sua scomparsa, avvenuta in modo improvviso e senza preavviso, ha suscitato grande cordoglio. Commisso, noto per il suo legame con Firenze e il suo stile diretto, lascia un vuoto nel mondo dello sport e delle imprese, mantenendo vivo il suo “fast fast” come simbolo della sua identità.

Se ne è andato Rocco Commisso. All'improvviso, o quasi. Non c'erano notizie ufficiali sulle sue condizioni di salute. Nei comunicati stampa della Fiorentina da un po' di tempo compariva, affettuoso e rassicurante, il nome di Catherine, come se fossero una coppia destinata insieme fino alla fine. Paolo Vanoli, in una conferenza stampa, si era lasciato scappare che il presidente stava affrontando una difficile battaglia personale ma niente di più. Detto e non detto, Commisso, anzi Rocco ("chiamatemi Rocco", disse subito a tutti il primo giorno a Firenze), non stava bene, e il suo silenzio sulla Fiorentina in difficoltà diceva più di molte parole.

