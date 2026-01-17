È il giorno di Vergara Conte lo lancia dal primo minuto contro il Sassuolo
Oggi, nel match contro il Sassuolo alle ore 18 al Maradona, Antonio Conte schiera Vergara dal primo minuto. La partita rappresenta un'importante occasione per il giovane difensore, chiamato a confermare le proprie capacità in un contesto di alta pressione. La scelta del tecnico riflette la volontà di valutare da vicino le potenzialità di Vergara e di rafforzare la linea difensiva della squadra.
Vergara, tocca a lui. Antonio Conte lo lancia dal primo minuto oggi (ore 18) al Maradona contro il Sassuolo. Doveva andare via nel mercato di gennaio, al momento è rimasto e stasera giocherà. Scrive il Corriere dello Sport: Il crocevia della Champions: Conte non lascia mai nulla al caso e tende sempre a concentrarsi sull’impegno del giorno, ma la tremenda serie di gennaio e la necessità di affrontare una partita ogni tre giorni con gli uomini contati impone riflessioni. E scelte. La più indicativa, con Lang totalmente in bilico sul mercato e sempre più seriamente candidato alla cessione, riguarda la composizione dell’attacco: nel tridente mascherato con Hojlund ed Elmas, che rientrerà dal primo minuto a sinistra, crescono notevolmente le chance di Antonio Vergara di debuttare dal primo minuto anche in campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
