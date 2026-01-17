È il giorno di Vergara, Conte lo lancia dal primo minuto contro il Sassuolo.

Oggi, nel match contro il Sassuolo alle ore 18 al Maradona, Antonio Conte schiera Vergara dal primo minuto. La partita rappresenta un'importante occasione per il giovane difensore, chiamato a confermare le proprie capacità in un contesto di alta pressione. La scelta del tecnico riflette la volontà di valutare da vicino le potenzialità di Vergara e di rafforzare la linea difensiva della squadra.

Vergara, tocca a lui. Antonio Conte lo lancia dal primo minuto oggi (ore 18) al Maradona contro il Sassuolo. Doveva andare via nel mercato di gennaio, al momento è rimasto e stasera giocherà. Scrive il Corriere dello Sport: Il cro­ce­via della Cham­pions: Conte non lascia mai nulla al caso e tende sem­pre a con­cen­trarsi sull’impe­gno del giorno, ma la tre­menda serie di gen­naio e la neces­sità di affron­tare una par­tita ogni tre giorni con gli uomini con­tati impone rifles­sioni. E scelte. La più indi­ca­tiva, con Lang total­mente in bilico sul mer­cato e sem­pre più seria­mente can­di­dato alla ces­sione, riguarda la com­po­si­zione dell’attacco: nel tri­dente masche­rato con Hoj­lund ed Elmas, che rien­trerà dal primo minuto a sini­stra, cre­scono note­vol­mente le chance di Anto­nio Ver­gara di debut­tare dal primo minuto anche in cam­pio­nato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

