La Dernière Chanson, ovvero Due Vite, cover che Laura Pausini ha realizzato insieme a Julien Lieb, cantante francese, sta creando tantissime polemiche. Sul web le critiche sono molte, in tanti reputano che questo “omaggio” da parte dell’artista sia stato completamente sbagliato. Si critica la resa, la doppia lingua, ma anche la base musicale. C’è stato un vero e proprio stravolgimento del brano e ciò che penalizza Laura Pausini è il fatto che questa canzone ha appena due anni e quindi all’orecchio degli ascoltatori è più fresca, anche perché ha vinto Sanremo 2023. L’ultimo disco di Laura Pausini è tutto incentrato sulle cover ma, sebbene finora abbia pubblicato solo due singoli, le polemiche sono già tantissime. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Due Vite, la cover di Laura Pausini crea polemiche e disappunto

Leggi anche: Grignani e la cover di Laura Pausini: “In quel momento non è stata un’amica”

Leggi anche: Grigniani e la polemica sulla cover di Laura Pausini: “Non è stata un’amica”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

C’è anche “Due vite” di Marco Mengoni tra le cover di Laura Pausini per “Io canto 2”; Laura Pausini pubblica La Dernière Chanson (Due vite): significato del testo e cosa c'entra Mengoni; Laura Pausini omaggia Marco Mengoni con una cover in francese di “Due Vite”: il video; Laura Pausini canta “Due vite” in francese con “La dernière chanson”: nel duetto c’è Julien Lieb.

Laura Pausini rivisita in Francese “Due vite” di Marco Mengoni - Julien Lieb, artista pop francese finalista del talent di grande successo Star Academy nell’edizione 2023, è stato riconosciuto come Artista Rivelazione dell’anno 2025 durante gli ultimi NRJ Music ... radiowebitalia.it