Due valanghe nel Salisburghese cinque morti

Due valanghe nel Pongau, Salisburghese, hanno causato la morte di cinque persone. Gli incidenti si sono verificati in rapida successione e sono attualmente oggetto di indagine. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e hanno invitato alla massima prudenza in zone montane soggette a rischio valanghe.

AGI - Cinque persone sono morte dopo essere state travolte da due distinte valanghe nel Pongau nel Salisburghese in Austria. Lo rende noto il Soccorso alpino salisburghese. Sulla Schmugglerscharte nella zona di Bad Hofgastein, alle ore 12.30 circa, una valanga a lastroni ha travolto e ucciso una scialpinista. A lanciare l'allarme è stato il marito. Il tragico bilancio della valanga di Grossarl. Poco dopo, verso le ore 14, una valanga di grandi dimensioni si è abbattuta nei pressi del Finsterkopf (2.152 metri) nella valle di Grossarl. Sette scialpinisti sono stati travolti dalla slavina e quattro persone sono state recuperate senza vita.

