Due cult dell’horror tornano al cinema | annunciate le date del nuovo Esorcista e Paranormal Activity

Nel 2027, il cinema horror si arricchisce di due attesi ritorni: Paranormal Activity 8 e il reboot de L’Esorcista. Entrambi i titoli, appartenenti a franchise consolidati, sono stati ufficialmente programmati per le uscite, offrendo agli appassionati nuove opportunità di vivere le atmosfere intense e inquietanti di due universi narrativi distinti ma riconoscibili. La stagione promette di essere significativa per gli amanti del genere.

Il 2027 si preannuncia come un anno chiave per il cinema horror. Due nuovi titoli legati ai franchise simbolo della paura sul grande schermo, Paranormal Activity 8 e il reboot de L’Esorcista, hanno ufficialmente una data di uscita e segnano il ritorno in sala di due universi molto diversi ma ugualmente iconici. Da un lato il found footage che ha rivoluzionato il genere a basso budget, dall’altro il mito dell’horror demoniaco per eccellenza, rilanciato da uno degli autori più amati degli ultimi anni, Mike Flanagan. Paramount e Universal puntano forte su questi titoli per riportare il terrore al centro del box office. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Due cult dell’horror tornano al cinema: annunciate le date del nuovo Esorcista e Paranormal Activity Leggi anche: Paranormal Activity | Ian Tuason dirigerà il nuovo film della saga horror Leggi anche: Paranormal Activity: il franchise che ha cambiato l’horror moderno ritorna grazie a James Wan La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. PREORDINE! Asmus Toys Evil Dead 2 Ash Williams 1:6 Figure Dal cult horror Evil Dead II (1987) con regia di Sam Raimi e da Asmus Toys il nuovo Ash Williams! Il caro vecchio Ash ci arriverà ricreata in scala 1:6 per circa 31 cm di altezza, realizzazione davve - facebook.com facebook #Streaming e #cinema. “Stranger Things 5”: finale epico per la serie cult tra horror anni ’80, amicizia e formazione x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.