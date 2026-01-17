Droni per ridurre i tempi nelle emergenze sanitarie eseguito da Pianella a Rosciano il primo test

In Abruzzo, si è svolto il primo test di prova del progetto Seuam, che prevede l’impiego di droni iperveloci nelle emergenze sanitarie. L’obiettivo è ridurre i tempi di intervento e migliorare l’efficienza delle operazioni di soccorso. La sperimentazione, condotta tra Pianella e Rosciano, rappresenta un passo importante nel settore delle emergenze, introducendo soluzioni innovative per risposte più rapide e efficaci.

Al via in Abruzzo, sul fronte dell'emergenza sanitaria, la sperimentazione nazionale Seuam ovvero l'utilizzo di droni iperveloci per ridurre i tempi di intervento nelle emergenze tempo-dipendenti.È stato presentato giovedì 15 gennaio, nella sala consiliare del Comune di Rosciano, il progetto sperimentale Seuam – Sanitary Emergency Urban Air Mobility, iniziativa di rilievo nazionale dedicata all'impiego dei droni nel sistema di emergenza-urgenza. L'obiettivo è quello di comprimere in modo significativo i tempi di intervento e rafforzare la capacità di risposta sanitaria sul territorio, con particolare attenzione alle aree interne e a viabilità complessa.

