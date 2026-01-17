Droga ed esplosivo per bomba carta due giovani traditi dalla guida ad alta velocità

Nell’ambito dei controlli predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Ronciglione, i militari della Stazione di Caprarola hanno arrestato un uomo per detenzione di droga e materiale esplosivo, tra cui sostanze per bombe carta. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione contro reati legati al patrimonio e allo spaccio di stupefacenti, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine nel territorio.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dalla Compagnia Carabinieri di Ronciglione, volti a prevenire i reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Stazione di Caprarola hanno arrestato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso di materiale esplosivo. L’operazione è scattata quando i militari hanno intercettato e sottoposto a controllo una vettura che procedeva a velocità sostenuta con due persone a bordo. Durante l'accertamento, il conducente 22enne dell’auto oltre ad apparire poco lucido, non è stato in grado di giustificare il proprio comportamento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

