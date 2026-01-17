Dro il gioiellino del Barcellona 18 anni non gioca con Flick e vuole andarsene al Psg e se ne andrà

Dro, giovane talento di 18 anni della Masia, ha deciso di lasciare il Barcellona. Nonostante la recentissima assenza dal campo con Flick, il suo futuro sembra indirizzato verso il Paris Saint-Germain. Pedro Fernández Sarmiento, noto come Dro, è considerato uno dei prospetti più interessanti tra i giovani promossi dal settore giovanile blaugrana. La sua scelta rappresenta un passaggio importante nella sua crescita e nel panorama del calcio europeo.

Pedro Fernández Sarmiento (Dro) è uno dei talenti più promettenti usciti negli ultimi anni dalla Masia. Ha solo 18 anni ed è considerato un profilo “da Barcellona” per intelligenza tattica e qualità tecnica. Flick lo ha fatto esordire in prima squadra, segnale di una stima reale, ma i numeri raccontano un’altra storia: pochissimi minuti, nessuna partita da titolare recentemente e una concorrenza feroce che rischia di soffocare il suo percorso di crescita. Come riporta il Mundo Deportivo, il suo futuro sembra sempre più lontano dal Barcellona. Sullo sfondo, una clausola rescissoria accessibile, l’interesse di diversi club europei e l’ombra del Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

