Dritto e Rovescio ira-Dalla Chiesa su Crans Montana | Come li hanno lasciati morire

Rita Dalla Chiesa ha commentato su Rete 4 la tragedia di Crans-Montana, esprimendo il suo dispiacere per come le vittime siano state lasciate sole in quella notte drammatica. La strage nel locale Le Constellation ha causato la morte di 40 persone, principalmente giovani. Un intervento che evidenzia il dolore e la condanna verso una tragedia così grave e dolorosa.

"Sono stati lasciati a morire da soli e questo non lo perdonerò mai!": Rita Dalla Chiesa lo ha detto in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4 in riferimento alla strage di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana, dove 40 persone, soprattutto giovani, hanno perso la vita. "Nessuno che ha detto 'fuori', 'andatevene' - ha proseguito la deputata di Forza Italia -. E non voglio sentire paragoni con il Ponte Morandi, con i ragazzini di Madonna di Campiglio. Concentriamoci su Crans, non cerchiamo di cambiare le carte in tavola adesso, perché lì abbiamo capito tutti che c'è puzza di fogna". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

