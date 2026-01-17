Dramma della dipendenza Senza dimora arrestata L’appello della sorella | Aiutarli prima dell’oblio

La dipendenza da sostanze rappresenta un dramma silenzioso che colpisce molte famiglie italiane. La lotta contro la droga richiede comprensione e solidarietà, soprattutto quando si affrontano le conseguenze quotidiane. L’appello di una sorella, che evidenzia l’urgenza di intervenire prima che sia troppo tardi, invita a riflettere sull’importanza di un sostegno tempestivo e di un intervento concreto per chi si trova in questa difficile condizione.

Solo chi combatte da anni contro la droga può capire cosa voglia dire davvero quell'inferno. Solo chi ha in casa una persona che ne fa uso, che è prigioniera della 'dose' può capire quanto possa essere terribile non solo per lei ma per tutta la famiglia. Il problema è che noi famiglie ci sentiamo spesso abbandonate e prive di strumenti per aiutare i nostri familiari. Un esempio pratico? Questi ragazzi posso scegliere di non farsi curare e di abbandonare le strutture che potrebbero aiutarli. E' questo il grido d'allarme della famiglia della 29enne reggiana, arrestata per resistenza e lesioni mercoledì sera dai carabinieri in stazione a Modena.

Fondazione Laura e Alberto Genovese. . In questo video la testimonianza di un padre che racconta il dramma della tossicodipendenza da crack vissuta da sua figlia. Un dolore quotidiano fatto di paura, impotenza e solitudine, aggravato dalla mancanza di co - facebook.com facebook

