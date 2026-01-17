Draghi premiato con il Carlo Magno | L’Europa non ha mai avuto così tanti nemici
Mario Draghi ha ricevuto il premio Carlo Magno per il suo ruolo nella tutela dell’unità europea. L’ex presidente del Consiglio e della Bce è stato riconosciuto per aver difeso l’euro e contribuito alla stabilità dell’Italia durante periodi complessi. Questo riconoscimento sottolinea l'importanza del suo impegno nel rafforzare la coesione del continente in un contesto internazionale segnato da crescenti sfide.
ABBONATI A DAYITALIANEWS All’ex presidente del Consiglio e della Bce il massimo riconoscimento europeo per il suo contributo all’unità del continente: “Ha difeso l’euro e dato stabilità all’Italia nei momenti più difficili”. Il riconoscimento della Fondazione Carlo Magno. Mario Draghi è stato scelto come vincitore del Premio Internazionale Carlo Magno, uno dei più prestigiosi riconoscimenti dedicati a chi si è distinto nella costruzione dell’Europa unita. La decisione è arrivata dal consiglio di amministrazione della Fondazione Internazionale Premio Carlo Magno, che ha voluto premiare l’ex presidente della Banca Centrale Europea e già premier italiano per i risultati straordinari ottenuti con fermezza e determinazione a favore dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Draghi riceve il premio Carlo Magno: “Mai così tanti nemici per Europa”
Leggi anche: Draghi: «L’Europa ha più nemici che mai, si rafforzi»
Draghi riceve il premio Carlo Magno: Mai così tanti nemici per Europa; Il premio Carlo Magno a Draghi, 'per la sua grande azione per l'Ue'; In Europa titoli difesa in rialzo. Focus Groenlandia, Italia presenta piano su Artico; Draghi, 'l'Europa ha più nemici che mai, dentro e fuori. Si rafforzi'.
Unità europea: il Premio Carlo Magno 2026 va a Mario Draghi - L'ex Premier ammonisce: l'Europa deve diventare più forte contro i nemici ... ilmetropolitano.it
Il premio Carlo Magno a Draghi, 'per la sua grande azione per l'Ue' - Il premio internazionale Carlo Magno, il "Karlpreis", andrà nel 2026 all'ex presidente della Bce Mario Draghi, per la "grande" opera svolta per l'unità europea. msn.com
A Mario Draghi il premio Carlo Magno 2026. “Simbolo dell’economia europea come nessun altro” - Il premio internazionale Carlo Magno, il "Karlpreis", andrà nel 2026 all'ex presidente della Bce Mario Draghi, per la "grande" opera svolta per l'unità europea. msn.com
Il premio Carlo Magno a Draghi, 'per la sua grande azione per l'Ue'. L'ex premier : 'L'Europa ha più nemici che mai, dentro e fuori. Dobbiamo diventare più forti: militarmente, economicamente e politicamente'. #ANSA - facebook.com facebook
A Mario Draghi il premio Carlo Magno, l'ex premier: «L'Europa ha più nemici che mai» x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.