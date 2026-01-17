Draghi premiato con il Carlo Magno | L’Europa non ha mai avuto così tanti nemici

Mario Draghi ha ricevuto il premio Carlo Magno per il suo ruolo nella tutela dell’unità europea. L’ex presidente del Consiglio e della Bce è stato riconosciuto per aver difeso l’euro e contribuito alla stabilità dell’Italia durante periodi complessi. Questo riconoscimento sottolinea l'importanza del suo impegno nel rafforzare la coesione del continente in un contesto internazionale segnato da crescenti sfide.

All'ex presidente del Consiglio e della Bce il massimo riconoscimento europeo per il suo contributo all'unità del continente: "Ha difeso l'euro e dato stabilità all'Italia nei momenti più difficili". Il riconoscimento della Fondazione Carlo Magno. Mario Draghi è stato scelto come vincitore del Premio Internazionale Carlo Magno, uno dei più prestigiosi riconoscimenti dedicati a chi si è distinto nella costruzione dell'Europa unita. La decisione è arrivata dal consiglio di amministrazione della Fondazione Internazionale Premio Carlo Magno, che ha voluto premiare l'ex presidente della Banca Centrale Europea e già premier italiano per i risultati straordinari ottenuti con fermezza e determinazione a favore dell'Unione Europea.

