Mario Draghi ha ricevuto il premio Carlo Magno per il suo ruolo nella tutela dell’unità europea. L’ex presidente del Consiglio e della Bce è stato riconosciuto per aver difeso l’euro e contribuito alla stabilità dell’Italia durante periodi complessi. Questo riconoscimento sottolinea l'importanza del suo impegno nel rafforzare la coesione del continente in un contesto internazionale segnato da crescenti sfide.

ABBONATI A DAYITALIANEWS All’ex presidente del Consiglio e della Bce il massimo riconoscimento europeo per il suo contributo all’unità del continente: “Ha difeso l’euro e dato stabilità all’Italia nei momenti più difficili”. Il riconoscimento della Fondazione Carlo Magno. Mario Draghi è stato scelto come vincitore del Premio Internazionale Carlo Magno, uno dei più prestigiosi riconoscimenti dedicati a chi si è distinto nella costruzione dell’Europa unita. La decisione è arrivata dal consiglio di amministrazione della Fondazione Internazionale Premio Carlo Magno, che ha voluto premiare l’ex presidente della Banca Centrale Europea e già premier italiano per i risultati straordinari ottenuti con fermezza e determinazione a favore dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Draghi premiato con il Carlo Magno: “L’Europa non ha mai avuto così tanti nemici”

Leggi anche: Draghi riceve il premio Carlo Magno: “Mai così tanti nemici per Europa”

Leggi anche: Draghi: «L’Europa ha più nemici che mai, si rafforzi»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Draghi riceve il premio Carlo Magno: Mai così tanti nemici per Europa; Il premio Carlo Magno a Draghi, 'per la sua grande azione per l'Ue'; In Europa titoli difesa in rialzo. Focus Groenlandia, Italia presenta piano su Artico; Draghi, 'l'Europa ha più nemici che mai, dentro e fuori. Si rafforzi'.

Unità europea: il Premio Carlo Magno 2026 va a Mario Draghi - L'ex Premier ammonisce: l'Europa deve diventare più forte contro i nemici ... ilmetropolitano.it