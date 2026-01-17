Draghi | L’Europa ha più nemici che mai si rafforzi

Mario Draghi ha sottolineato che l’Europa si trova oggi ad affrontare numerose minacce, sia da parte di attori esterni che interni. In questa fase, è fondamentale rafforzare le istituzioni e superare le fragilità che possono indebolire l’unità e la stabilità del continente. Un impegno condiviso per garantire un futuro più solido e resiliente, facendo tesoro delle sfide attuali per migliorare la coesione e la sicurezza europea.

«In questo momento l'Europa ha molti nemici, forse più che mai, sia interni che esterni. Dobbiamo superare le nostre debolezze autoinflitte. E dobbiamo diventare più forti militarmente, economicamente e politicamente». Lo ha affermato l'ex premier Mario Draghi in un video messaggio trasmesso durante l'annuncio del vincitore del premio Carlo Magno, andato proprio a lui per la sua azione per l'unità europea. «Nessuno come lui è sinonimo di rafforzamento economico dell'Europa». Queste le motivazioni dell'assegnazione del riconoscimento, che verrà consegnato a Draghi a maggio: «La situazione è drammatica e l'Europa rischia di diventare un giocattolo nelle mani di altre potenze.

