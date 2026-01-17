Draghi | L’Europa ha più nemici che mai si rafforzi

Da lettera43.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Draghi ha sottolineato che l’Europa si trova oggi ad affrontare numerose minacce, sia da parte di attori esterni che interni. In questa fase, è fondamentale rafforzare le istituzioni e superare le fragilità che possono indebolire l’unità e la stabilità del continente. Un impegno condiviso per garantire un futuro più solido e resiliente, facendo tesoro delle sfide attuali per migliorare la coesione e la sicurezza europea.

«In questo momento l’Europa ha molti nemici, forse più che mai, sia interni che esterni. Dobbiamo superare le nostre debolezze autoinflitte. E dobbiamo diventare più forti militarmente, economicamente e politicamente». Lo ha affermato l’ex premier Mario Draghi in un video messaggio trasmesso durante l’annuncio del vincitore del premio Carlo Magno, andato proprio a lui per la sua azione per l’unità europea. «Nessuno come lui è sinonimo di rafforzamento economico dell’Europa». Queste le motivazioni dell’assegnazione del riconoscimento, che verrà consegnato a Draghi a maggio: «La situazione è drammatica e l’Europa rischia di diventare un giocattolo nelle mani di altre potenze. 🔗 Leggi su Lettera43.it

draghi l8217europa ha pi249 nemici che mai si rafforzi

© Lettera43.it - Draghi: «L’Europa ha più nemici che mai, si rafforzi»

Leggi anche: Draghi: «L’Europa ha più nemici che mai, dentro e fuori. Si rafforzi»

Leggi anche: Emilia Clarke chiude con i draghi: “Non mi rivedrete mai più così”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.