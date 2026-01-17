Draghi | L’Europa ha più nemici che mai dentro e fuori Si rafforzi
Il presidente Draghi ha sottolineato come l’Europa affronti oggi sfide senza precedenti, con minacce provenienti sia da dentro che da fuori i propri confini. In questo contesto, ha ribadito l’importanza di rafforzare le istituzioni e la coesione europea per affrontare le difficoltà e garantire stabilità e sicurezza a livello continentale.
«Questa decisione arriva in un momento in cui l’Europa ha molti nemici, forse più che mai, sia interni che esterni». Lo ha affermato l’ex premier Mario Draghi in un videomessaggio trasmesso durante l’annuncio del vincitore del premio Carlo Magno, secondo quanto riporta Dpa. Per preservare l’Unione Europea, gli europei devono essere più uniti che mai, ha ammonito, dicendosi «estremamente grato» per il premio. «Dobbiamo superare le nostre debolezze autoinflitte. E dobbiamo diventare più forti: militarmente, economicamente e politicamente». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
