Draghi | L’Europa ha più nemici che mai dentro e fuori Si rafforzi

Il presidente Draghi ha sottolineato come l’Europa affronti oggi sfide senza precedenti, con minacce provenienti sia da dentro che da fuori i propri confini. In questo contesto, ha ribadito l’importanza di rafforzare le istituzioni e la coesione europea per affrontare le difficoltà e garantire stabilità e sicurezza a livello continentale.

