Draghi lancia l' ennesimo allarme | L’Europa ha più nemici che mai si rafforzi

Mario Draghi ha sottolineato l’importanza di rafforzare l’Europa di fronte alle sfide attuali. Nel suo videomessaggio in occasione dell’annuncio del Premio Carlo Magno, l’ex presidente del Consiglio ha evidenziato che l’Unione si trova in un momento critico, con numerosi nemici sia interni che esterni. La sua analisi invita a una riflessione sulla necessità di una maggiore coesione e determinazione per affrontare le minacce presenti.

L'Europa deve rafforzarsi: Mario Draghi non utilizza troppi giri di parole. Nel videomessaggio diffuso in occasione dell'annuncio del Premio Carlo Magno – sarà lui il successore di Ursula von der Leyen – l'ex presidente del Consiglio italiano ha richiamato l'attenzione sul contesto attuale dell' Unione europea: "Questa decisione arriva in un momento in cui l'Europa ha molti nemici, forse più che mai, sia interni che esterni". Draghi poi ha sottolineato la necessità di una risposta comune, affermando che gli europei devono essere più compatti e ribadendo di sentirsi "estremamente grato" per il riconoscimento.

