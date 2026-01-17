Dove vedere in tv il biathlon oggi Sprint maschile Ruhpolding 2026 | orario programma startlist streaming

Per seguire in tv il biathlon Sprint maschile a Ruhpolding del 17 gennaio, consulta i canali sportivi dedicati e le piattaforme streaming ufficiali. La gara, valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026, prevede un percorso di 10 km. Trova orari, programma, startlist e modalità di visione per non perdere questo importante appuntamento di biathlon.

Oggi, sabato 17 gennaio, va in scena la 10 km Sprint maschile di biathlon a Ruhpolding, appuntamento valido per la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi tedesche, uno dei tracciati più tecnici e affascinanti del circuito, la gara sui due poligoni promette spettacolo, con precisione al tiro e gestione delle energie decisive per il risultato finale. La partenza è fissata alle ore 14:30, con l’Italia pronta a recitare un ruolo da protagonista. Grande attenzione su Tommaso Giacomel, leader della classifica generale di Coppa del Mondo e anche della graduatoria della Sprint, dopo quanto mostrato nella precedente tappa di Oberhof. 🔗 Leggi su Oasport.it

