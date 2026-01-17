Dopo la scoperta di una valanga, avvenuta il giorno precedente, emerge dalla neve il corpo di una persona deceduta. L’episodio evidenzia la rapidità con cui gli eventi possono cambiare la scena di un incidente in ambiente montano. La notizia sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza e della tempestività nelle operazioni di ricerca e soccorso in zone soggette a slavine.

Il distacco è avvenuto a Ischgl, nel Tirolo austriaco, vicino all'impianto di risalita Pardatschgratbahn. La slavina si sarebbe staccata dalla montagna il 15 gennaio, ma è stata notata solo il giorno successivo Una notizia tanto drammatica quanto impressionante, soprattutto per il lasso di tempo tra l'accaduto (nello specifico, una valanga che ha fatto una vittima accertata) e la scoperta della stessa. Il riferimento è a quanto accaduto nelle scorse ore dove un distaccamento nevoso ha travolto e ucciso almeno una persona a Ischgl, nel Tirolo austriaco, vicino all'impianto di risalita Pardatschgratbahn. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Valanga si stacca dalla montagna, emerge un cadavere dalla neve: i soccorsi cercano altre persone

Leggi anche: Cadavere dentro una cassapanca: la scoperta choc dopo l’allarme dei vicini. Cosa è successo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

? Dopo la valanga (scoperta il giorno dopo) emerge un cadavere dalla neve: cosa sappiamo finora; Valanga a Ischgl in Tirolo con un morto scoperta solo dopo 24 ore; Valanga scoperta dopo 24 ore: muore uno sciatore in fuoripista; A Selva di Val Gardena la più grande esercitazione alpina dei Carabinieri.

Due ex agenti della Polizia cantonale vallesana sono deceduti dopo essere stati travolti da una valanga. Avevano 41 e 42 anni. - facebook.com facebook

Valanga a Ischgl in Tirolo con un morto scoperta solo dopo 24 ore. Lo sciatore non era rientrato nel suo alloggio #ANSA x.com