Dopo la sentenza Ferragni pronta per Verissimo ma all’ultimo cambia idea | i retroscena su cosa è successo davvero

Dopo la pronuncia di proscioglimento nel processo Pandoro Gate, Chiara Ferragni si preparava a partecipare a Verissimo. Tuttavia, all’ultimo momento, ha deciso di non intervenire. Di seguito, i dettagli e i retroscena su quanto accaduto, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sulla vicenda e sulle sue implicazioni.

Mercoledì 14 gennaio 2026 segna una data significativa nella vicenda giudiziaria di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale è stata prosciolta nel processo abbreviato presso la terza sezione penale di Milano, che la vedeva imputata per truffa aggravata nel caso noto come Pandoro Gate. A due anni dalle prime accuse di pubblicità ingannevole, la sentenza chiude un capitolo pesante della sua carriera. Davanti al palazzo di giustizia milanese, Ferragni ha rilasciato brevissime dichiarazioni ai giornalisti presenti, mostrandosi felice e sollevata. Ha ringraziato i follower che le sono rimasti accanto e i suoi avvocati per il lavoro svolto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

