Donnarumma ritorno in Italia? I conti frenano Juve e Inter

Enzo Raiola ha lasciato aperta la possibilità di un ritorno di Gianluigi Donnarumma in Italia, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Tuttavia, le considerazioni economiche e contrattuali sembrano frenare le ipotesi di Juventus e Inter. L’eventuale trasferimento rimane quindi un’ipotesi ancora da definire, con i numeri e le dinamiche di mercato che continuano a influenzare le decisioni.

Le parole riaccendono il rumore, i numeri lo spengono. Enzo Raiola apre alla suggestione di un rientro in Italia per Gianluigi Donnarumma, ma lo scenario resta lontano. «Se ci sarà la possibilità di tornare in Italia, la coglieremo», ha detto l’agente, chiarendo il tono scherzoso di un recente scambio col portiere. Da qui le inevitabili voci su Juventus e Inter. La realtà, però, è un’altra: ingaggio fuori scala. Le cifre sono un muro: 15 milioni netti a stagione, con crescita fino a 18 milioni nell’ultimo anno di contratto (2029-30). Parametri proibitivi per i club italiani. Tradotto: ipotesi suggestiva, operazione impraticabile. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

