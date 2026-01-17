Donnarumma ritorno in Italia? I conti frenano Juve e Inter

Enzo Raiola ha lasciato aperta la possibilità di un ritorno di Gianluigi Donnarumma in Italia, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Tuttavia, le considerazioni economiche e contrattuali sembrano frenare le ipotesi di Juventus e Inter. L’eventuale trasferimento rimane quindi un’ipotesi ancora da definire, con i numeri e le dinamiche di mercato che continuano a influenzare le decisioni.

Le parole riaccendono il rumore, i numeri lo spengono. Enzo Raiola apre alla suggestione di un rientro in Italia per Gianluigi Donnarumma, ma lo scenario resta lontano. «Se ci sarà la possibilità di tornare in Italia, la coglieremo», ha detto l’agente, chiarendo il tono scherzoso di un recente scambio col portiere. Da qui le inevitabili voci su Juventus e Inter. La realtà, però, è un’altra: ingaggio fuori scala. Le cifre sono un muro: 15 milioni netti a stagione, con crescita fino a 18 milioni nell’ultimo anno di contratto (2029-30). Parametri proibitivi per i club italiani. Tradotto: ipotesi suggestiva, operazione impraticabile. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Donnarumma, ritorno in Italia? I conti frenano Juve e Inter Leggi anche: Donnarumma Juve, rivelazione dell’agente: «Se ci sarà l’opportunità di tornare in Italia la coglieremo». La situazione Leggi anche: Manovra, Livolsi: Conti in ordine, ma senza incentivi gli investimenti delle imprese frenano Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Donnarumma, l'agente apre al ritorno in A: lo scenario clamoroso di mercato - Oggi il portiere è felice al Manchester City, ma il legame con l’Italia resta vivo. sport.virgilio.it

