Donnarumma potrebbe presto tornare in Italia, una possibilità che sta suscitando interesse tra appassionati e addetti ai lavori. Dopo aver giocato all’estero, la prospettiva di un suo ritorno in Serie A si fa più concreta, aprendo nuovi scenari per il suo futuro. Restare aggiornati sulle sue mosse sarà importante per comprendere le eventuali evoluzioni di questa situazione.

Una finestra sul futuro resta aperta, e lo sguardo torna inevitabilmente verso l’Italia. Enzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, non esclude la possibilità di un ritorno in Serie A per il portiere della Nazionale. Intervistato dalla Rai, il procuratore ha sottolineato come l’estremo difensore si stia trovando bene al Manchester City, pur lasciando intendere che un legame speciale con il calcio italiano continua a esistere. Le parole di Raiola: PAROLE – «Oggi al Manchester City sta trovando serenità con la squadra e con l’ambiente, e il progetto gli piace molto. Sta anche iniziando a capire il campionato inglese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Donnarumma pronto a tornare in Italia? La rivelazione a sorpresa sorprende tutti! Ecco cosa può succedere

Leggi anche: Sergio Ramos Serie A, il difensore si mette sul mercato e apre ad un futuro in Italia. La rivelazione di Fabrizio Romano: ecco cosa può succedere!

Leggi anche: Donnarumma Juve, rivelazione dell’agente: «Se ci sarà l’opportunità di tornare in Italia la coglieremo». La situazione

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dumfries è pronto a tornare in Italia: il programma dell'Inter per il suo recupero e la possibile data di rientro; Raiola: Donnarumma al City ha trovato serenità. Ma se ci sarà la possibilità di tornare in Italia....

Donnarumma Juve, rivelazione clamorosa dell’agente sul futuro del portierone azzurro. Vediamo che cosa ha detto Raiola - Vediamo che cosa ha detto Raiola Enzo Raiola, agente tra gli altri anche di Gigio Donnarumma, ha parlato proprio d ... juventusnews24.com