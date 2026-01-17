Donnarumma Juve rivelazione dell’agente | Se ci sarà l’opportunità di tornare in Italia la coglieremo La situazione

L'agente di Donnarumma ha recentemente dichiarato che, qualora si presentasse l'opportunità di tornare in Italia, la valuterebbe seriamente. La possibile operazione coinvolge la Juventus, che potrebbe considerare un suo ritorno, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La situazione rimane in evoluzione e sarà interessante seguire gli sviluppi futuri legati al portiere campione d'Europa.

Donnarumma Juve, rivelazione clamorosa dell’agente sul futuro del portierone azzurro. Vediamo che cosa ha detto Raiola. Enzo Raiola, agente tra gli altri anche di Gigio Donnarumma, ha parlato proprio del futuro del portierone e capitano della nazionale azzurra. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, su Daniel Maldini irrompe una grande rivale bianconera. Tutte le novità sulla trattativa Le sue dichiarazioni hanno infiammato il calcio italiano, visto che ha affermato che l’estremo difensore coglierebbe al volo la chance di tornare in Italia. E ovviamente anche in casa Juve si sogna ad occhi aperti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Donnarumma Juve, rivelazione dell’agente: «Se ci sarà l’opportunità di tornare in Italia la coglieremo». La situazione Leggi anche: Perchè Donnarumma ha deciso di rinviare le nozze: la rivelazione del suo agente Leggi anche: Supercoppa Italiana, Guida shock: arbitrerà la finale ma soltanto se non ci sarà quella squadra! La rivelazione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Donnarumma, l'agente: 'Tornare in Italia Se ci sarà l'opportunità la coglieremo'. La posizione della Juventus - facebook.com facebook

