Donna scomparsa vicino Roma La procura | Gravi indizi sul marito

Una donna di 41 anni è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino Roma, l’8 gennaio. La procura ha raccolto elementi che indicano seri sospetti nei confronti del marito, Claudio Agostino Carlomagno. Le autorità stanno indagando sulla vicenda, valutando tutti gli aspetti per fare chiarezza sulla scomparsa di Federica Torzullo.

AGI - "I primi elementi raccolti, per gravità, precisione e concordanza, hanno varcato la soglia della gravità indiziaria nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, coniuge di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. È quanto si legge in un comunicato stampa firmato dal procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori. "Le indagini - avverte il procuratore - proseguono al fine di riscontrare il narrato del marito per addivenire alla ricostruzione integrale della vicenda, all'individuazione del movente e di eventuali responsabilità di altri soggetti ". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Donna scomparsa vicino Roma. La procura: "Gravi indizi sul marito" Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, tracce di sangue sugli abiti del marito Claudio Carlomagno e nella sua auto. La procura: «Gravi indizi contro di lui» Leggi anche: Giallo Anguillara, Procura Civitavecchia: “Gravi indizi per marito di Federica” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Donna scomparsa a Roma, il marito indagato per omicidio | Sotto sequestro un impianto di trattamento dei rifiuti; Federica Torzullo scomparsa da 5 giorni da Anguillara Sabazia: il marito della donna, Claudio Carlomagno, indagato per femminicidio; Federica Torzullo, indagato per femminicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara; Donna scomparsa in provincia di Roma, il vicino di casa: Famiglia normale, mai sentiti litigi. Donna scomparsa vicino Roma, si indaga per omicidio - Le ricerche sono scattate in tutta la zona di Anguillara Sabazia, centro in provincia di Roma, dopo la denuncia di presentata ... tg24.sky.it

Donna scomparsa vicino Roma, rilievi del Ris in una discarica - Sono in corso rilievi dei carabinieri in una discarica ad Anguillara, vicino a Roma, alla ricerca di elementi utili alle indagini sulla scomparsa Federica Torzullo, la donna di 41 anni di cui non si h ... ansa.it

Roma, donna scomparsa dall'8 gennaio: aperto fascicolo per omicidio, ricerche senza sosta - Donna scomparsa vicino Roma: Federica Torzullo, 41 anni, svanita nel nulla ad Anguillara Sabazia, ricerche e indagini senza sosta tra ipotesi di allontanamento e omicidio. notizie.it

San Polo | Trovata morta dentro un canale l’anziana scomparsa Si sono concluse con un esito tragico le ricerche di Renata Zanola, 79 anni, scomparsa giovedì sera dalla sua abitazione a San Polo. Il corpo della donna è stato rinvenuto in un canale, nelle vici - facebook.com facebook

Federica Torzullo, il padre della donna scomparsa: "Devo trovare mia figlia a tutti i costi" ift.tt/QCeFsnl x.com

