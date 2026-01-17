Donna con unghie più lunghe del mondo | non le taglia dal 97?

Diana Armstrong detiene il record per le unghie più lunghe mai registrate, superando i 1300 centimetri. Dal 1997, non ha più tagliato le unghie, rendendo questa scelta una parte significativa della sua vita. Questo record ha attirato l’attenzione di molti, sollevando curiosità sul motivo di questa decisione e sulle sfide associate alla crescita di unghie così lunghe.

Le unghie lunghe più di 1300 cm di Diana Armstrong hanno battuto ogni record e attirato l’attenzione di tutti per anni, ma non è solo la loro incredibile lunghezza a suscitare stupore. Ora, la detentrice del record mondiale sta affrontando l’argomento che tutti si chiedono, ma che pochi osano chiedere ad alta voce. Diana Armstrong, madre e nonna del Minnesota, non si taglia le unghie dal 1997 e oggi raggiungono una lunghezza totale di ben 1306 cm. L’unghia del pollice destro è la più lunga di tutte, con una lunghezza di 139 cm. Anche l’unghia più corta, quella del mignolo sinistro, misura 109 cm. 🔗 Leggi su Newsner.it

