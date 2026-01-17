Donald Trump vuole fare dell’Occidente quel che Putin vuole fare dell’Ucraina

L’attuale scenario politico negli Stati Uniti si caratterizza per tensioni profonde e conflitti di ideali. Donald Trump mira a influenzare l’Occidente con strategie simili a quelle di Putin in Ucraina, alimentando divisioni interne e creando un quadro di instabilità. La guerra civile ibrida generata dal movimento Maga evidenzia un Paese diviso tra valori contrastanti, in bilico tra democrazia e autoritarismo, con esiti ancora incerti.

Della guerra civile ibrida scatenata dal movimento Maga negli Stati Uniti possiamo ragionevolmente ipotizzare qualunque esito, tranne quello che porti a un onorevole compromesso, a mezza strada tra trumpismo e anti-trumpismo e da cui sortisca un’America pacificamente double face: un po’ meticcia e un po’ razzista, un po’ democratica e un po’ dispotica, un po’ libera e un po’ no, un po’ rule of law e un po’ rule of power. Il mein kampf trumpiano ha obiettivi dichiarati e una strategia definita per vendicare il pervertimento dell’ideale e il tradimento del blut und boden americano. Anche quando sembra che deliri – e magari anche quando delira veramente – Donald Trump non esagera mai. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

