Dominik Paris bicchiere mezzo pieno | La caviglia meglio peccato per i centesimi

Dominik Paris si trova attualmente al sesto posto nella discesa libera di Wengen, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Dopo la gara, il campione italiano ha commentato la performance, evidenziando il miglioramento alla caviglia e il rammarico per i pochi centesimi che hanno fatto la differenza. Un risultato che, pur con alcune criticità, rappresenta un passo avanti nel suo percorso stagionale.

Dominik Paris al momento è sesto nella discesa libera maschile di Wengen, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, e non nasconde la propria delusione ai microfoni di Rai Sport HD, ai quali analizza a caldo la gara. L’azzurro sa perfettamente cosa non ha funzionato, facendolo scivolare fuori dalla top 3, centrata poi dal compagno di squadra Giovanni Franzoni: “ Pensavo di sciare un po’ meglio, per un pelo non sono sul podio, ho sbagliato un po’ troppo la Kernen-S, poi ho cercato di recuperare, ma Odermatt è andato più veloce “. In questi giorni Dominik Paris ha fatto preoccupare per le condizioni fisiche, accusando qualche problemino, che al momento però appare superato: “ La caviglia è andata abbastanza bene, si è visto che ho appoggiato anche il piede, adesso un po’ di riposo “. 🔗 Leggi su Oasport.it

