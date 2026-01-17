Domani l’Inter Women sfida la Juventus | dove vedere la gara

Domani, domenica 18 gennaio 2026, si disputa Inter-Juventus, una delle partite più importanti della Serie A Women 202526. La gara si svolgerà presso lo stadio di Milano e sarà possibile seguirla in diretta tv e streaming. Qui troverai tutte le informazioni su come e dove vedere l’incontro, per seguire con attenzione questa sfida tra due delle principali protagoniste del campionato.

Inter Women. Domenica 18 gennaio 2026 va in scena una delle sfide più attese della Serie A Women 202526: Inter-Juventus. Il match, valido per la decima giornata di campionato, si giocherà all’Arena Civica Gianni Brera di Milano. Il calcio d’inizio è fissato per le 15:30. Per quanto riguarda la copertura televisiva, Inter-Juventus Women sarà trasmessa in diretta su DAZN. La gara sarà visibile tramite Smart TV e in streaming attraverso l’app ufficiale di DAZN su tutti i dispositivi compatibili. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Juventus Women, sfida all’Atletico Madrid: dove vedere la gara di Champions League femminile Leggi anche: Juventus Women Ternana streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la prossima sfida delle bianconere di Canzi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Juventus Women, domani la sfida con il Lione. Canzi: "Tappa fondamentale, Bonansea out" - Massimiliano Canzi, tecnico della Juventus Women, è intervenuto in conferenza stampo alla vigilia della sfida contro il Lione, gara valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions ... tuttomercatoweb.com L’Inter non sbaglia Ai nerazzurri basta il gol di Lautaro Martinez per strappare 3 punti contro l’Udinese La squadra di Chivu si porta a quota 49 punti in classifica, in attesa che il Milan sfidi il Lecce domani sera a San Siro #Tuttosport #inter - facebook.com facebook L’Inter non sbaglia Ai nerazzurri basta il gol di Lautaro Martinez per strappare 3 punti contro l’Udinese La squadra di Chivu si porta a quota 49 punti in classifica, in attesa che il Milan sfidi il Lecce domani sera a San Siro #Tuttosport #inter x.com

