Domani blocco del traffico a Roma | ecco chi può circolare Tutte le informazioni

Domani, 18 gennaio, si svolge la terza giornata di blocco del traffico a Roma, riguardante la ZTL Fascia Verde. Questa misura, adottata per limitare l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria, prevede alcune esclusioni e autorizzazioni specifiche. Di seguito, tutte le informazioni necessarie su chi può circolare e le eventuali eccezioni previste, per garantire un’adeguata pianificazione degli spostamenti.

Per il mancato rispetto del blocco del traffico, il rischio è di una multa di 168 euro. In particolare, l'articolo 7, comma 13-bis del codice della strada ha specificato: "Chiunque, in violazione delle limitazioni previste (.) circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 168 euro a 678 euro”. E poi “nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni”. 🔗 Leggi su Romatoday.it

