Djokovic | Il mio ritiro? Questo sport è come una droga
Novak Djokovic chiarisce le recenti speculazioni sul suo possibile ritiro dal tennis. Il campione serbo afferma di essere ancora competitivo ai massimi livelli e sottolinea che, quando arriverà il momento di smettere, sarà lui a comunicarlo. Le sue parole invitano a riflettere sulla sua carriera e sulla sua dedizione, mantenendo un tono sobrio e rispettoso, senza lasciarsi coinvolgere in ipotesi o polemiche.
Novak Djokovic allontana ancora una volta le voci su un suo prossimo ritiro: "Sto ancora competendo ai massimi livelli, quando sarà ora sarò io a dirvelo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
