Djokovic | Il mio ritiro? Questo sport è come una droga

Novak Djokovic chiarisce le recenti speculazioni sul suo possibile ritiro dal tennis. Il campione serbo afferma di essere ancora competitivo ai massimi livelli e sottolinea che, quando arriverà il momento di smettere, sarà lui a comunicarlo. Le sue parole invitano a riflettere sulla sua carriera e sulla sua dedizione, mantenendo un tono sobrio e rispettoso, senza lasciarsi coinvolgere in ipotesi o polemiche.

Djokovic prima degli Australian Open: "Il ritiro non è tra i miei pensieri" - Novak Djokovic ha parlato in conferenza stampa pre Australian Open: dall'ipotesi di ritiro (del tutto accantonata) alle possibilità di poter vincere il primo Slam della stagione. sport.sky.it

Djokovic: "Ecco cosa mi manca per competere contro Alcaraz e Sinner. Sul ritiro…" - L'entusiasmo di chi ama il tennis e la consapevolezza che il tempo scorre sempre più velocemente ... tennisworlditalia.com

DJOKOVIC, RITIRO "Quando avrò questo pensiero, parleremo del mio Tour d'addio e di tutto il resto, ma fino a quel momento non credo ci sia il bisogno di catturare l'attenzione con questo tema" Skysporttennis #fblifestyle #Djokovic - facebook.com facebook

#Djokovic netto sul ritiro: "Sono il numero 4 del mondo, o sbaglio". Poi su #Sinner e #Alcaraz: "Giocano al top, ma..." x.com

