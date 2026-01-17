ditelo con un anello ecco il significato nascosto dietro ogni dito ingioiellato

Ogni anello indossato su una mano può raccontare una storia diversa, oltre al tradizionale significato dell'anello di fidanzamento. La posizione e il numero di gioielli scelti sulle dita rivelano spesso dettagli sulla personalità e sulle tradizioni culturali. Scoprire il significato nascosto di ogni dito e dei monili che vi si posano permette di approfondire il modo in cui si esprime l’identità attraverso i gioielli.

Per gli anelli non tutte le dita di una mano sono uguali. Sappiamo molto, se non tutto, della fede e dell'anello di fidanzamento infilato all'anulare sinistro, per lo meno alle nostre latitudini. Tuttavia c'è un mondo di significati nascosti da andare a scoprire per quanto riguarda le restanti dita di entrambe le mani che entrano in gioco in questa rassegna di interpretazioni. Da un punto di vista meramente pratico la sinistra, la mano che usiamo di meno se non siamo mancini, è quella di solito più agghindata mentre la destra è quella che ha bisogno di più leggerezza per essere più funzionale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

