Disturbo affettivo stagionale | cosa fare contro la depressione invernale

Il disturbo affettivo stagionale (SAD) è una forma di depressione ricorrente durante i mesi invernali, causata dalla diminuzione della luce naturale. Spesso sottovalutato o confuso con semplice pigrizia, il SAD interessa circa una persona su 15. Comprendere le cause e le strategie di gestione può aiutare a affrontare meglio questa condizione, migliorando il benessere durante i mesi più bui dell’anno.

Nebbia cerebrale, voglia compulsiva di carboidrati, alzarsi dal letto come scalare l'Everest. Se questo è il vostro inverno, benvenuti nel club: una persona su 15, all'incirca, soffre di Disturbo Affettivo Stagionale, il SAD. Qualcuno ne parla come di malinconia passeggera o pigrizia, ma è una risposta del cervello alla perdita di luce. "Quando i livelli di luce diminuiscono, il nostro orologio biologico si sposta, innescando un calo della serotonina e un aumento della melatonina" spiega all'Evening Stanrdard Adele Wolstenhulme, psico-neuro-immunologa clinica. "È una reazione biologica che può innescare un vero e proprio calo clinico". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

