Disinnesco di una bomba | tra Empoli e Vinci 4800 cittadini saranno evacuati

Tra Empoli e Vinci, domenica 18 gennaio, verrà effettuato il disinnesco di una bomba, con l’evacuazione di circa 4.800 cittadini. L’intervento, condotto dall’Esercito, prevede lavori preparatori prima del brillamento. Le autorità hanno predisposto le misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione durante questa operazione. Sono previste deviazioni e restrizioni al traffico nelle zone interessate.

Empoli e Vinci, 4800 persone evacuate per la bomba da disinnescare: zona rossa, accoglienza, cosa c’è da sapere - Il disinnesco dell’ordigno della seconda guerra mondiale: le operazioni partono da venerdì 16 gennaio e si protrarranno per tutto weekend. msn.com

Ordigno bellico, rimozione a Empoli: tutte le informazioni utili - Il 18 gennaio 2026 si svolgeranno le operazioni di rimozione di un ordigno bellico risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuto nel cantiere del ... gonews.it

Ottant’anni dopo, la guerra riaffiora A Bronte trovata una bomba inesplosa: evacuazione e disinnesco domenica 18 gennaio Ecco cosa sapere e come comportarsi. - facebook.com facebook

Disinnesco bomba: ospedale di Rovereto non accessibile dalle 7 alle 14.30 di domenica 11 gennaio (e comunque fino al termine delle operazioni di disinnesco) Attivato un Punto di Primo Intervento all’ex Poliambulatorio di via S. Giovanni Bosco @AsuitTrent x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.