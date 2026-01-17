Disinnesco di una bomba | tra Empoli e Vinci 4800 cittadini saranno evacuati
Tra Empoli e Vinci, domenica 18 gennaio, verrà effettuato il disinnesco di una bomba, con l’evacuazione di circa 4.800 cittadini. L’intervento, condotto dall’Esercito, prevede lavori preparatori prima del brillamento. Le autorità hanno predisposto le misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione durante questa operazione. Sono previste deviazioni e restrizioni al traffico nelle zone interessate.
I lavori preparatori dell'Esercito per il brillamento che avverrà nella giornata di domenica 18 gennaio. Al termine delle operazioni, la gente potrà rientrare a casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
