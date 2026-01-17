Il nuovo ministro della Difesa ucraino ha recentemente condiviso alcune informazioni riguardanti la situazione militare nel paese. Tra i temi trattati, si è parlato di disertori e renitenti, questioni note ma spesso non ufficialmente riconosciute. Questa rivelazione mette in luce alcune delle difficoltà interne che l’esercito ucraino affronta nel contesto del conflitto. Un approfondimento su queste tematiche può contribuire a una comprensione più completa della situazione attuale.

Il triste segreto di Pulcinella dell’esercito ucraino è stato rivelato dal nuovo ministro della Difesa. Un numero esorbitante di uomini che evitano in tutti i modi di arruolarsi e di soldati che, esausti e demoralizzarti, disertano e si nascondono. E intanto sullo sfondo ci sono gli ucraini che, se possono, scappano all’estero. Primo discorso col botto. Nel suo primo discorso parlamentare il nuovo ministro Mykhailo Fedorov ha tirato fuori numeri sconcertanti. Lo sono almeno per coloro che – soprattutto in Europa – continuano a credere alla storia di un Paese aggredito che si difende compatto contro un’aggressione “immotivata”. 🔗 Leggi su Follow.it

