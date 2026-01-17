DIRETTA Reggiana-Cesena 0-0 tempo di derby al Mapei stadium | le scelte di Dionigi e Mignani
Domenica al Mapei Stadium si gioca il derby tra Reggiana e Cesena, con una partita che si preannuncia equilibrata. Le formazioni sono state annunciate da Dionigi e Mignani, mentre le tifoserie mantengono una presenza limitata a causa delle restrizioni decise dalle autorità locali. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali nel campionato.
Tempo di derby al Mapei stadium ed è un derby molto sentito con annessa rivalità tra le tifoserie, ma Reggiana-Cesena si gioca senza tifosi romagnoli al seguito per decisione del prefetto della città emiliana. I bianconeri vogliono dimenticare la sconfitta casalinga contro l'Empoli (i ko di fila sono due); i granata di Dionigi stazionano al 14esimo posto con 20 punti e devono centrare una salvezza tranquilla, ma sono reduci da quattro ben ko consecutivi. Insomma non proprio una partita tra due squadre in salute. La Reggiana deve rinunciare agli infortunati Bertagnoli e Bonetti così come Saro e Stulac. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
