DIRETTA Reggiana-Cesena 0-0 tempo di derby al Mapei stadium | le scelte di Dionigi e Mignani

Domenica al Mapei Stadium si gioca il derby tra Reggiana e Cesena, con una partita che si preannuncia equilibrata. Le formazioni sono state annunciate da Dionigi e Mignani, mentre le tifoserie mantengono una presenza limitata a causa delle restrizioni decise dalle autorità locali. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali nel campionato.

Tempo di derby al Mapei stadium ed è un derby molto sentito con annessa rivalità tra le tifoserie, ma Reggiana-Cesena si gioca senza tifosi romagnoli al seguito per decisione del prefetto della città emiliana. I bianconeri vogliono dimenticare la sconfitta casalinga contro l'Empoli (i ko di fila sono due); i granata di Dionigi stazionano al 14esimo posto con 20 punti e devono centrare una salvezza tranquilla, ma sono reduci da quattro ben ko consecutivi. Insomma non proprio una partita tra due squadre in salute. La Reggiana deve rinunciare agli infortunati Bertagnoli e Bonetti così come Saro e Stulac. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Tempo di derby con Reggiana-Cesena, Mignani: "Non riesco a capire i divieti verso i nostri tifosi"

Leggi anche: Sampdoria-Reggiana, probabili formazioni: le scelte di Gregucci-Foti e Dionigi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Diretta Reggiana-Cesena: dove vederla in tv e live streaming; Serie B: i risultati della 19esima giornata; Le probabili formazioni di Reggiana-Cesena. Convocati 24 giocatori: prima chiamata per Bozhanaj; Calcio, il Cesena comincia l'anno con una sconfitta: al Manuzzi l'Empoli passa di misura.

DIRETTA/ Reggiana Cesena (risultato 0-0) video streaming tv: inizia il derby! (Serie B, 17 gennaio 2025) - Serie B, Diretta Reggiana Cesena, streaming video tv: le due squadre hanno assolutamente bisogno di ritrovare il sorriso (17 gennaio 2025) ... ilsussidiario.net