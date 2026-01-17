Segui la cronaca in tempo reale della partita tra Udinese e Inter, valida per la 21ª giornata di Serie A. Risultato attuale: 0-1, con un intervento decisivo di Sommer su Piotrowski. La nostra copertura include sintesi, tabellino, moviola e aggiornamenti live. Aggiornamenti anche sulle altre sfide di giornata, come Pisa-Atalanta, per offrire un quadro completo del campionato di Enilive 20242025.

62' CI PROVA L’ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. Nulla di fatto però, palla fuori sulla sinistra anche se di poco. 23' ANCORA PISA – Henrik Meister viene servito in area con un assaggio, stoppa il pallone alla grande e calcia verso il centro della porta. Il portiere deve davvero impegnarsi per respingere questo tiro. 21' OCCASIONE PISA – Idrissa Toure si invola solitario verso l’area palla al piede ma la sua conclusione sulla destra è debole e Carnesecchi para senza problemi. La palla se ne va fuori dal campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Inter 0-1, Sommer disinnesca un bel tiro di Piotrowski

Leggi anche: Udinese Inter LIVE 0-1: prima occasione per i padroni di casa, Sommer disinnesca un bel tiro di Piotrowski

Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Udinese Genoa 1-1: Piotrowski! Pareggiano i bianconeri

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Calcio Live News: Verona-Bologna 2-3 e Como-Milan 1-3 nei recuperi di Serie A; Inter - Napoli in Diretta Streaming | IT; Il Verona frena il Napoli: McTominay e Di Lorenzo firmano la rimonta; Roma-Sassuolo 2-0, risultato finale della partita di Serie A: gol di Kone e Soulé, gli highlights.

Udinese-Inter 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Lautaro la sblocca - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it